Москва, 22 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Журналисты кремлевского пула не должны соблюдать строгий дресс-код. Об этом 22 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, строгого дресс-кода нет и не должно быть.

Песков напомнил о случаях, когда коллеги «небрежно» относились к своему внешнему виду, добавив, что о строгом дресс-коде речи не идет.

«Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения какого-то режима», — сообщил Песков.