Песков о внешнем виде журналистов в Кремле: строгого дресс-кода нет
Песков сообщил об отсутствии строгого дресс-кода для журналистов в Кремле
Москва, 22 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Журналисты кремлевского пула не должны соблюдать строгий дресс-код. Об этом 22 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, строгого дресс-кода нет и не должно быть.
Песков напомнил о случаях, когда коллеги «небрежно» относились к своему внешнему виду, добавив, что о строгом дресс-коде речи не идет.
«Дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость соблюдения какого-то режима», — сообщил Песков.