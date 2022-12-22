Москва, 22 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Новая концепция внешней политики России не утверждена и находится на стадии доработок, сообщил 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

ИА REGNUM Россия

Он прокомментировал обсуждение новой концепции, состоявшееся 21 декабря в ходе оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза России.

По словам Пескова, речь шла о доработках.

«Оперативный Совбез не утверждает, утверждает большой Совбез», — пояснил он журналистам.