Москва, 22 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают всё возможное, чтобы обеспечивать там порядок и спокойствие, заявил 22 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, где они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между странами», — сказал Песков журналистам.

Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе якобы не выполняют свои функции по соглашению от 9 ноября 2020 года.

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