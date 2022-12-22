Москва, 22 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» завершила 20 декабря работу в МГУТУ имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет). Как сообщают организаторы, временная экспозиция из собраний Государственного исторического музея уже в третий раз рассказала студентам и гостям вуза об истории российского казачества со стародавних времен до революционных событий 1917 года.«Безусловно, казаки — наглядный пример служения Отечеству, его верная защита и оплот, — отметила заместитель проректора по развитию казачьей культуры Ирина Повх. — В то же время казачество — яркая, самобытная часть нашей российской культуры. Сохранение и популяризация этой культуры — важная задача, которая стоит сегодня перед казачеством и нашим государством».

Казаки

Временная экспозиция состояла из 36 планшетов, разбитых на четыре тематических блока, отражающих разные исторические промежутки: казачество в стародавние времена, казачество в войне 1812 года, казачество на военной службе в XIX и начале XX века и казачество в Первой мировой войне.

Посетители выставки могли узнать о легендарных казаках, об участии российского казачества в покорении Кавказа, присоединении Казахстана и Средней Азии, освоении Сибири и Дальнего Востока. Также на плакатах были представлены снимки экспонатов Государственного исторического музея, среди которых предметы казачьего быта разных эпох: военные мундиры, штандарты и вещи повседневного обихода. Отдельное место заняли подлинные фотографии гражданской и военной жизни казаков, а также многочисленные рисунки в различных стилевых техниках. К примеру, уникальные кадры встречи казаков с императором Николаем II на землях Терского казачества, обучение казаков Сибирского казачьего войска залповой стрельбе, хромолитографические изображения боя между казачьим и прусским войсками в 1914 году.

В этом году передвижная выставка побывала в 19 регионах России, а с момента ее открытия в 2019 году — в 69 субъектах страны. Главная цель экспозиции — формирование позитивного образа российского казачества. Она состоялась в рамках реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года.