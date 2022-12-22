Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Создатель частной военной компании «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин 22 декабря сообщил, что погибший в ноябре в зоне СВО боец ЧВК, бывший заключенный Дмитрий Меньшиков будет похоронен там, где этого добивались представители «Вагнера» и сам Пригожин — на Аллее Героев Белоостровского кладбища на севере Петербурга.

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Ранее в этом было отказано в связи с тем, что Меньшиков не был военнослужащим, а на указанной аллее хоронят только военных и других силовиков, погибших при исполнении служебного долга, а также умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы добились того, чтобы боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года в 12:00», — сообщил Пригожин через свою пресс-службу.

Добавим, что в Смольном 20 декабря отвергли все претензии Пригожина по поводу похорон Меньшикова, заявив о том, что место для могилы на Белоостровском кладбище было согласовано с представителями ЧВК, но потом от церемонии похорон там организаторы сами отказались, а в адрес властей были выдвинуты необоснованные обвинения. Власти Петербурга считают, что скандал вокруг похорон был раздут в политических целях.