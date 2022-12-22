Москва, 22 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Участие США в конфликте на Украине подтверждается словами координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о праве Киева проводить военные операции в Крыму. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это, собственно говоря, прозвучало как еще одно признание де-факто непосредственного участия американцев в боевых действиях на стороне ВСУ», — сказала Захарова.

Она отметила, что ВСУ стали наёмнической армией из иностранных инструкторов и наёмников из западных стран, использующих западное вооружение.

По её словам, приведённые факты подтверждают, что Запад настроен на длительное противостояние с Россией.

Ранее Кирби заявил, что США признают право киевского режима проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

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