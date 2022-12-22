Киев, 22 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил в своем телеграм-канале о гибели своего друга Александра Снегуровского.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Алексей Арестович

По его словам, Снегуровский погиб под Артёмовском (Бахмутом). Арестович рассказал, что друг был актером «Черного квадрата», а также работал шеф-поваром. Он добавил, что после начала боевых действий он закупил военное снаряжение и приехал из Калифорнии на Украину волонтером.

«Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков», — написал советник главы офиса Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня назад президент Украины Владимир Зеленский посетил город Артёмовск.

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