Москва, 22 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Расходы США на военную помощь Украине составили 45 млрд долларов. Об этом 22 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

МИД РФ Мария Захарова

«Из сумм, которые выделяются в виде финансовой военной помощи Украине, на США приходится $45 млрд, на государства ЕС — $28 млрд», — заявила Захарова, напомнив, что на днях в Конгресс США был внесен законопроект о государственном бюджете на 2023 год, который предполагает выделение почти 50 млрд долларов на помощь Украине.

«Значительный объем американских ассигнований пойдет на военные нужды», — пояснила политик, добавив, что в том числе для поддержки этого законопроекта в США и был вызван глава киевского режима Владимир Зеленский.

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