Москва, 22 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, прошедшие в Вашингтоне, вызвали у российского руководства лишь сожаление. Ничего не было сказано о возможном мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 декабря журналистам.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

По его словам, в ходе встречи Байдена и Зеленского не прозвучало никаких реальных призывов к миру. Не было сказано ничего, указывающего на потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям Москвы, американская сторона никак не предостерегла Зеленского от продолжения варварских обстрелов Донбасса.

«Это говорит о том, что Америка продолжает свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в Кремле, безусловно, следили за переговорами. Пока остаётся лишь констатировать сожаление в связи с их исходом.

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