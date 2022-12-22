Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге в четверг, 22 декабря, задерживается более 15 рейсов на вылет и прилёт в связи с погодными условиями в различных городах. Еще несколько рейсов отменено.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы в Москву, Магнитогорск и Тамбов, которые должны были отправиться в период с 12:20 до 12:40 мск. Также задерживаются рейсы в Архангельск, Новосибирск и узбекский Карши с периодом вылета по расписанию с 13 до 14 часов. Также будет задержан вечерний рейс в Кемерово. Отменены дневные рейсы в Иваново, Ташкент, Ярославль, Ереван, Калининград. На прилет отменены рейсы из Иваново, Ташкента, Еревана, Калининграда и Ярославля.

Напомним, что в Петербурге, Москве, Московской области и ряде других регионов европейской части России прошли ледяные дожди, значительно осложнившие ситуацию в транспортной сфере.

В связи с ситуацией в «Пулково» в петербургском управлении Роспотребнадзора напомнили, что в связи с задержками рейсов из-за погодных условий у авиапассажиров есть право на отказ от полета — в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным». Также есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда.

Так, пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понёс в связи с задержкой рейса (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т.д.).