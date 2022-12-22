Вашингтон, 22 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Через несколько часов после выступления Владимира Зеленского в Вашингтоне сенат США отложил голосование по выделению Киеву пакета помощи в $45 млрд. Об этом 22 декабря пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли», — говорится в статье.

Поправка сенатора предполагала дополнительное финансирование для соблюдения ограничений по коронавирусу при пересечении границы США.

Отмечается, что принятие закона о временном финансировании перенесёт решения о распределении расходов на 2023 год. Это даст республиканцам шанс сократить расходы и уменьшить помощь киевскому режиму.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что Зеленский в ходе визита в США не смог добиться поставок более современного оружия.