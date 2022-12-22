Мадрид, 22 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду подпишет контракт с саудовской командой «Аль-Наср», сообщает 22 декабря испанская газета Marca.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Отмечается, что 2,5 года 37-летний Роналду проведет в качестве игрока клуба, после чего будет выступать послом Саудовской Аравии, которая намерена совместно с Египтом и Грецией хочет провести чемпионат мира в 2030 году.

Напомним, ранее издание Marca написало, что Криштиану Роналду, который расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», с 1 января 2022 года перейдёт в «Аль Наср», где его гонорар за 2,5 сезона составит 200 млн евро.

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