Тбилиси, 22 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили не захотел участвовать в судебном заседании по его делу по видеосвязи из медучреждения из-за того, что ему стало плохо. Об этом рассказал его адвокат Шалва Хачапуридзе на заседании суда, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

По информации журналистов, в городском суде Тбилиси проходит слушание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания грузинского политика. Саакашвили подключился к судебному заседанию в прямом эфире из медучреждения, в котором получает медицинскую помощь после длительной голодовки в тюрьме.

«Господин Михаил почувствовал себя плохо, был вызван врач», — приводят журналисты слова адвоката.

Уточняется, что на этом этапе Саакашвили отказался подключиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что врачи не рекомендовали перевозку Саакашвили в суд из больницы, где его содержат под охраной.

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