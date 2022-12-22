Мытищи, Московская область, 22 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, прятавшего части человеческого тела на одной из улиц в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает 22 декабря «МК».

Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своего сына (фрагмент). 1819-1823

Стражи порядка заметили подозрительного мужчину с мешком накануне утром. Он бросил мешок в подъезд и попытался убежать. В пакете оказались человеческие останки.

Расследование показало, что 30 ноября 39-летний мужчина, которого ранее судили за преступление сексуального характера, в результате ссоры убил своего 35-летнего знакомого, имевшего судимость за грабёж. Злоумышленник сначала держал тело на балконе, а затем расчленил.

На протяжении нескольких дней он выносил фрагменты тела, чтобы спрятать в подвале.

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