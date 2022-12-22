Париж, 22 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Европе необходимо добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По его мнению, Европа должна защитить себя, так как конфликт на Украине выявил уязвимость континента перед Россией и его большую зависимость от США.

В интервью газете Monde Макрон заявил, что «Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект».

Как сообщало ИА REGNUM, французский лидер поменял своём мнение и теперь заговорил о необходимости предоставления гарантий безопасности России после завершения спецоперации.

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