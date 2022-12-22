Чебоксары, 22 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Взрыв и пожар на участке магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии произошел в результате разрыва газопровода при его заполнении после ремонта. Об этом сообщили 22 декабря в Гострудинспекции региона.

Niklas Freidwall Взрыв

«При заполнении газопровода после ремонта на крановом узле в 2,5 км от села Калинино Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики произошел разрыв газопровода с возгоранием», — говорится в сообщении.

В результате инцидента погибли трое сотрудников Заволжского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Ещё один работник пострадал, из-за сильного шока с мужчиной работают психологи. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, что по факту взрыва на газопроводе возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 217 УК РФ.

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