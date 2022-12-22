Киев, 22 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации сервиса, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.

Также сирены тревоги сейчас звучат в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской областях.

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