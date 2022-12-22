Минобороны РФ показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25
Москва, 22 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне специальной военной операции на территории Украины. Видео было опубликовано 22 декабря в телеграм-канале ведомства.
Mil.ru
Су-25
На кадрах видно, как «железные птички» наносят ракетные удары по военным объектам подразделений ВСУ.
В ведомстве подчеркивают, что позиции и техника противника были уничтожены в считаные секунды, а российские штурмовики благополучно вернулись на аэродром.