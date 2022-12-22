Донецк, 22 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Здание торгового центра «Галактика» повреждено в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка. Об этом 22 декабря сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Andrew Kuznetsov Взрыв

«В результате минувшего обстрела Петровского района произошло прямое попадание в стену ТЦ «Галактика», — сообщил он, добавив, что на стоянке были повреждены автотранспортные средства.

Он отметил, что в настоящее время специалисты уточняют информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что киевские террористы обстреляли из реактивной системы залпового огня Петровский район Донецка.

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