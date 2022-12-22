В Крыму организатору запрещённой секты предъявлено обвинение
Крымские правоохранители пресекли деятельность экстремистской организации
Симферополь, 22 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Крыму предполагаемому организатору одной из крупнейших в России ячеек экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в России) предъявлено обвинение, сообщила 22 декабря представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
По её словам, «с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года безработный житель Симферополя, являясь сторонником общины, организовывал на территории Симферопольского района пропагандистские собрания с участием адептов в режиме видеосвязи и по местам их жительства, на которых изучалась и обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения. Также мужчина выполнял управленческие функции, направленные на поддержание деятельности религиозной организации, в том числе связанную со сбором пожертвований», — уточнила представитель ведомства.
На территории Симферополя и Симферопольского района провели порядка 20 обысков, в ходе которых изъяли значительное количестве религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерную технику, денежные средства, документацию и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки и сборе пожертвований на её содержание, сказала Постнова.
Правоохранители устанавливают граждан, которые могут быть причастны к поддержанию деятельности общины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе в конце августа 2022 года также прошли задержания членов данной запрещённой секты.