Симферополь, 22 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Крыму предполагаемому организатору одной из крупнейших в России ячеек экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в России) предъявлено обвинение, сообщила 22 декабря представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По её словам, «с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года безработный житель Симферополя, являясь сторонником общины, организовывал на территории Симферопольского района пропагандистские собрания с участием адептов в режиме видеосвязи и по местам их жительства, на которых изучалась и обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения. Также мужчина выполнял управленческие функции, направленные на поддержание деятельности религиозной организации, в том числе связанную со сбором пожертвований», — уточнила представитель ведомства.

На территории Симферополя и Симферопольского района провели порядка 20 обысков, в ходе которых изъяли значительное количестве религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерную технику, денежные средства, документацию и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки и сборе пожертвований на её содержание, сказала Постнова.

Правоохранители устанавливают граждан, которые могут быть причастны к поддержанию деятельности общины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе в конце августа 2022 года также прошли задержания членов данной запрещённой секты.