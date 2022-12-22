Москва, 22 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили 22 декабря в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что российский лидер поздравил Нетаньяху и всех израильтян с Ханукой.

Стороны также выразили уверенность, что отношения двух стран будут развиваться и дальше, а контакты на различных уровнях продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил, что для Израиля отношения с Россией настолько важны, что оказывать Киеву военную помощь израильские власти не будут.

Читайте также: Посол Израиля заявил, что для страны отношения с Россией важнее Украины