Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону отношения России и Израиля
Москва, 22 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили 22 декабря в пресс-службе Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Отмечается, что российский лидер поздравил Нетаньяху и всех израильтян с Ханукой.
Стороны также выразили уверенность, что отношения двух стран будут развиваться и дальше, а контакты на различных уровнях продолжатся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил, что для Израиля отношения с Россией настолько важны, что оказывать Киеву военную помощь израильские власти не будут.
Читайте также: Посол Израиля заявил, что для страны отношения с Россией важнее Украины