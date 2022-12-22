Молдавия, 22 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Молдавии журналисты запрещённых к вещанию телеканалов вышли на пикет к парламенту страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

По информации журналистов, в пикете принимают участие как журналисты запрещённых к вещанию телеканалов, так и депутаты от оппозиционной партии социалистов Молдавии, партии коммунистов республики, партии «Шор» и мирные жители.

По предварительной информации, у парламента республики собрались сотни человек, которые выкрикивают «Долой Майю Санду». Протестующие держат плакаты с лозунгами: «Партия действия и солидарности — цензура, тирания, нищета», «Не закрывайте нам рот», «Долой цензуру», сообщают журналисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Молдавии шесть телеканалов лишили лицензии.

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