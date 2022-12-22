Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтвердились 1006 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 151 случай меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 22 декабря в городском оперштабе. Относительное снижение суточной заболеваемости произошло впервые за последние несколько недель.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Одновременно Петербург уступил Москве первое место по числу новых случаев — в столице за минувшие сутки выявлено 1709 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Петербурге госпитализированы 196 заболевших коронавирусом пациентов, это на 25 человек меньше, чем сутками ранее. Выздоровели за сутки 1288 человек (+34 к предыдущим суткам). Суточное число умерших не изменилось — по 15 человек скончались от ковида в больницах Петербурга за последние двое суток.

В настоящее время в больницах города находятся 2580 больных ковидом, еще 7905 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В числе возбудителей гриппа превалирует штамм A H1N1 (свиной грипп).