Москва, 22 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео с фельдшером Людмилой Пименовой, которая рассказала о спасении солдат, участвующих в специальной военной операции России на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Если наши мужчины, наши защитники не будут бояться идти воевать, то победа будет за нами», — сообщила Людмила.

Женщина рассказала о службе в Чечне и в разведке, а также о том, что после начала СВО пришла добровольцем. Людмила отметила, что «со своими везде».

«Подбегаю к раненому, вытаскиваю его туда, где уже нет стрельбы, и оказываю медицинскую помощь», — сообщила фельдшер, рассказав о проведении занятий по оказанию помощи при ранении.