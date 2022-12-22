Мурманск, 22 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Небольшое возгорание произошло на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске, сообщил 22 декабря глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

При пожаре штатно сработали системы тушения, возгорание ликвидировано. Ущерба нет, никто не пострадал.

«Там маленький эксцесс [произошёл] при выполнении ремонтных работ», — сказал Рахманов РИА Новости.

«Адмирал Кузнецов», единственный авианесущий корабль российского ВМФ, стоит в сухом доке судоремонтного завода «Звёздочка».

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