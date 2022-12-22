Москва, 22 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Большинство жителей России (62%) назвали главным событием 2022 года специальную военную операцию на Украине, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На втором месте — победа над СOVID-19 (9%) и частичная мобилизация (9%). Еще 6% опрошенных назвали важным событием воссоединение новых регионов с Россией.

Каждый второй (54%) житель России назвал героями 2022 года военных в горячих точках, в 2020 году так отвечали только 20%. Второе место занимают врачи — 38%, третье — сотрудники МЧС (32%).

Опрос был проведен 3 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия жителей России президенту РФ Владимиру Путину в декабре вырос на 0,4 процентного пункта, превысив 78%. При этом осталось прежним значение уровня одобрения деятельности президента — 74,3%.

Респонденты также оценили уровень одобрения деятельности правительства РФ. Его положительно оценили 47,9% опрошенных, что ниже предыдущего значения на 1,2 п. п.

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