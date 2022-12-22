Балицкий заявил о снижении числа обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Москва, 22 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. ВСУ за последнее время стали меньше обстреливать Запорожскую АЭС, что является заслугой российских военных. Об этом 22 декабря заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
Ralf1969
Запорожская АЭС
«Обстреливают меньше. Но это заслуга не Гросси, а наших вооружённых сил», — сказал Балицкий.
Он добавил, что противника можно заставить остановиться только силой.
Напомним, 22 декабря глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву и встретится с главой Росатома Алексеем Лихачёвым. Темой консультаций станет создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.