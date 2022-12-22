Москва, 22 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. ВСУ за последнее время стали меньше обстреливать Запорожскую АЭС, что является заслугой российских военных. Об этом 22 декабря заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Обстреливают меньше. Но это заслуга не Гросси, а наших вооружённых сил», — сказал Балицкий.

Он добавил, что противника можно заставить остановиться только силой.

Напомним, 22 декабря глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву и встретится с главой Росатома Алексеем Лихачёвым. Темой консультаций станет создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.