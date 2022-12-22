Москва, 22 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Вице-премьер России Алексей Оверчук подтвердил планы завершения реализации руководством России и Белоруссии 28 союзных программ интеграции двух стран в 2023 году. Об этом 22 декабря он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Задача на 2023 год — мы планируем завершить 28 союзных программ», — заявил Оверчук, добавив, что в России подготовлен еще один пакет, который отталкивается от большого Союзного договора 1999 года.

Данный пакет передан белорусской стороне, сейчас он находится у них на рассмотрении, пояснил он.

Напомнил, что глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ дальнейшей интеграции двух стран 9 сентября 2021 года на переговорах в Москве.

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