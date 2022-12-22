Новосибирск, 22 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Под Новосибирском произошло ДТП с детским автобусом, сообщили 22 декабря в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Рейсовый автобус, в салоне которого находились 36 человек, в том числе 27 детей, направлялся из Новосибирска в Барнаул. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ. В результате столкновения пятерых несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.

Облпрокуратура сообщила о начале проверки соблюдения законодательства об обеспечении безопасности перевозки детей.