Пушилин об обстреле гостиницы: террористический акт против людей
Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донбасе террористическим актом против мирного населения
Донецк, 22 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Обстрел гостиницы в Донецке является намеренным террористическим актом против мирного населения. Об этом 22 декабря заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Я бы не стал сейчас говорить, чем руководствовался противник, — следил ли за кем-то конкретно или же использовал для себя какие-то другие расстановки приоритетов и выбора цели», — сказал Пушилин РИА Новости.
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Он отметил, что удар был нанесен по причине большого скопления телефонов или какой-то другой развединформации. Врио главы ДНР подчеркнул, что обстрел был намеренным умышленным ударом с целью совершения террористического акта.
«Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — подчеркнул он.
Ранее Пушилин сообщил о гибели двух человек в результате обстрела гостиницы. В результате инцидента также были ранены премьер-министр республики Виталий Хоценко и экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что уже перестал считать количество покушений на свою жизнь.