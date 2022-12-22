Донецк, 22 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Обстрел гостиницы в Донецке является намеренным террористическим актом против мирного населения. Об этом 22 декабря заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Я бы не стал сейчас говорить, чем руководствовался противник, — следил ли за кем-то конкретно или же использовал для себя какие-то другие расстановки приоритетов и выбора цели», — сказал Пушилин РИА Новости.

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Он отметил, что удар был нанесен по причине большого скопления телефонов или какой-то другой развединформации. Врио главы ДНР подчеркнул, что обстрел был намеренным умышленным ударом с целью совершения террористического акта.

«Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин сообщил о гибели двух человек в результате обстрела гостиницы. В результате инцидента также были ранены премьер-министр республики Виталий Хоценко и экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что уже перестал считать количество покушений на свою жизнь.