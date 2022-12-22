Минск, 22 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В учениях российско-белорусской группировки войск на территории Белоруссии не нужно искать конспирологию. Об этом 22 декабря заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с силовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, сейчас учения и тренировки вооружённых сил стали более масштабными в силу сложившейся ситуации и угроз.

«Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку, и свои вооружённые силы. Никакого иного замысла, никакой конспирологии», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что, согласно давним договорённостям, Россией и Белоруссией создана группировка войск для совместного реагирования на угрозы Союзному государству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что нельзя исключать, что против Белоруссии может быть развёрнута агрессия.