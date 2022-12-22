Донецк, 22 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Раненный в результате обстрела киевскими боевиками города Донецка председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко сообщил, что принял участие в работе коллегии министерства образования и науки региона. Об этом он сообщил 22 декабря в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Принял участие в работе коллегии министерства образования и науки Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате обстрела киевскими боевиками Донецка получили ранения экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и еще несколько человек, два человека погибли.

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