Вашингтон, 22 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В США призвали Конгресс потребовать от Белого дома разъяснения того, что поддержка Киева соответствует национальным интересам страны. Об этом написал полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Военный порекомендовал американским законодателям, которые хотят выделить Киеву ещё больше средств, «тщательно проанализировать, какие жизненно важные интересы США поставлены на карту на Украине».

Дэвис раскритиковал «завуалированное» требование президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего поддержку со стороны США «недостаточной». Ссылаясь на трекер по отслеживанию предоставленной Киеву помощи Ukraine Support Tracker, полковник подчеркнул, что Вашингтон предоставил больше финансовой помощи, чем любая из стран ЕС.

Он упрекнул Европу в бездействии и не заинтересованности в собственной безопасности, добавив, что «до тех пор, пока Конгресс и Белый дом охотно готовы осыпать Киев деньгами, европейские столицы будут с готовностью сидеть сложа руки и аплодировать».

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