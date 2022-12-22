Минск, 22 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Нельзя исключать, что против Белоруссии может быть развёрнута агрессия. Об этом 22 декабря заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании с силовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развёрнута агрессия. По крайней мере такую готовность со стороны наших соседей мы видим», — сказал Лукашенко.

По его словам, в Минске знают, кто подталкивает в спину соседей Белоруссии, чтобы они создавали напряжённость на границах.

Лукашенко напомнил, что ранее в связи с этим принял решение провести проверку сил немедленного реагирования.

Читайте также: Лукашенко уволил с военной службы главу управления боевой подготовки ВС