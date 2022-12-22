Москва, 22 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы приняли в 2022 году самое большое количество законов за всю историю работы парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

«За 2022 год Государственная дума приняла 653 закона. Это самое большое количество за всю историю работы нашего парламента», — сказал он на заключительном заседании осенней сессии палаты парламента.

По его словам, принятые решения обеспечили хорошие результаты.

«Причем, надо подчеркнуть, с момента Советского Союза, с момента тех времен, которые мы зачастую приводим как времена и стандарты достижений, к которым надо идти и идти, что касается строительства жилья, дорог, сельского хозяйства — это исторический максимум, показатель эффективности работы, где есть и толика труда депутатского корпуса», — добавил Володин.

Он отметил, что, несмотря на сложности и проблемы, все обязательства перед гражданами России выполняются.