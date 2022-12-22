Донецк, 22 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По информации пресс-службы, утром 22 декабря ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 8 ракет из РСЗО.

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