Москва, 22 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Удар по донецкой гостинице, где находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar. Об этом 22 декабря сообщили в Следственном комитете России.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ведомстве также отметили, что установят все обстоятельства и лиц, причастных к обстрелу, в результате которого есть погибшие и раненые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли гостиницу Донецка, в которой находились в том числе Дмитрий Рогозин и Виталий Хоценко.

В результате обстрела погибли два человека, бывший глава российской госкорпорации получил ранение. Также в числе пострадавших — председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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