Москва, 22 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В законотворческом портфеле Госдумы находится 1319 законопроектов, есть над чем работать, в ходе предстоящей недели необходимо встретиться с семьями военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«В портфеле — 1319 законопроектов, из которых 968 готовится к рассмотрению в первом чтении, 346 — ко второму чтению, 5 — в третьем, — есть над чем работать», — заявил Володин.

«У политиков отпусков не бывает. Впереди — региональная неделя, необходимо отчитаться перед нашими избирателями за прошедший год, встретиться с семьями военнослужащих, делать все для оказания помощи и поддержки. Наши солдаты и офицеры должны знать, что дома у них крепкий тыл, мы со своей стороны должны сделать все для этого», — завершил сессию Володин, поблагодарив военнослужащих.