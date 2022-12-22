Москва, 22 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Политическая система и экономическая модель России выстояли и доказали свою эффективность на фоне введенных против страны незаконных санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и вызовами. В отношении России введено более 13 тысяч незаконных санкций, но, несмотря на это, политическая система, выстроенная нашим президентом, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность», — сказал он в ходе заключительного заседания осенней сессии Госдумы.

По его словам, были выработаны меры, направленные на защиту российских граждан, поддержку военнослужащих и их семей, развитие экономики и обеспечение безопасности страны.

«В непростых условиях мы не отказались от национальных целей и делаем все для их достижения и реализации», — добавил он.