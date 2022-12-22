Симферополь, 22 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В некоторых муниципалитетах Республики Крым с 22 декабря введен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Об этом 22 декабря сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

glava. rk. gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов

По его словам, высокий уровень террористической опасности вводится в некоторых муниципалитетах республики и на объектах региона с 20:00 часов 22 декабря по 20:00 часов 6 января.

Аксенов пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и граждан.

Уточняется, что желтый уровень террористической опасности вводится в Красноперекопске, Джанкое, Армянске, Керчи, на территории Ленинского, Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Глава региона подчеркнул, что органы исполнительно власти полностью контролируют ситуацию в регионе, а сотрудники силовых ведомств обеспечивают безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме.

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