Москва, 22 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правовая интеграция ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей станет приоритетной для работы Госдумы в 2023 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершая осеннюю сессию палаты парламента.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам необходимо в срочном порядке в кратчайшие сроки сформировать единое правовое поле в новых регионах, чтобы люди чувствовали себя не только защищенными, но и могли планировать будущее», — заявил Володин.

По его словам, на сегодняшний день для решения этой задачи уже принято 18 законов, на рассмотрении — 8 законопроектов, из них 7 приняты в первом чтении.

«Для нас это остается приоритетом на будущий год», — подчеркнул Володин.