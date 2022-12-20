Смоленск, 20 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Бюджет Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принял 15 декабря региональный парламент. Как сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Как сообщила заместитель губернатора — начальник департамента бюджета и финансов Смоленской области Инна Савина, в соответствии с уточненными параметрами доходы областного бюджета на 2023 год зафиксированы в сумме 63,7 млрд рублей — это на 3,2 млрд больше первоначальной цифры. Данного увеличения удалось достичь, прежде всего, за счет получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета. Общий объем расходов планируется в сумме 64 млрд рублей. Размер дефицита между первым и вторым чтениями не изменился и предполагается в размере 269 млн рублей – это инфраструктурный бюджетной кредит на строительство дороги в деревне Алтуховка. Основной вклад в доходную часть внесут налоговые и неналоговые поступления – их сумма в 2023 году составит 46,5 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Смоленской области Заседание Смоленской областной думы

Как отмечалось в ходе заседание, формирование документа проходило в условиях санкций и непростой экономической ситуации. При этом региональный бюджет, несмотря на его напряженность, остается социально ориентированным. Он включает в себя 33 государственные программы. Наибольшие объемы финансирования сконцентрированы в четырех: «Развитие образования», «Здравоохранение», «Социальная поддержка граждан», «Развитие дорожно-транспортного комплекса». На реализацию мер социальной поддержки смолян предусмотрено свыше 9 млрд рублей.

Заместитель Губернатора подчеркнула, что в рамках трехлетнего бюджета будет обеспечено безусловное выполнение национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента РФ. В 2023 году будет реализовываться 11 национальных проектов и одна национальная программа. На эти цели предусмотрено 14,3 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

По итогам обсуждения 30 депутатов проголосовали за принятие бюджета, 10 — воздержались, ни один парламентарий не проголосовал против. Комментируя итоги голосования и выступления руководителей и представителей фракций, губернатор Смоленской области Алексей Островский от имени администрации региона выразил благодарность парламентариям за поддержку бюджета во втором окончательном чтении.

«Те, кто поддержал бюджет, — заявил Алексей Островский, — проголосовал, в том числе за то, что будут по-прежнему выделяться деньги на погашение государственного долга области, на поддержку и развитие промышленного сектора экономики региона, на развитие сельского хозяйства через предоставление субсидий инвесторам, проголосовали, в том числе, за выделение средств на софинансирование строительства таких крайне важных для смолян социальных объектов, как онкологический центр, новый корпус областной детской клинической больницы, новые школы, новые детские сады, новые поликлиники. Все это требует софинасирования, и если за него не голосовать, то ничего и не будет. Также речь идет о безусловной поддержке развития всех без исключения муниципальных образований региона, выделения средств на обновление фондов ЖКХ, строительство дорог, оказание помощи и содействия нуждающимся смолянам, которые регулярно обращаются к депутатам Смоленской областной думы и в администрацию, и мы в рамках совместной конструктивной работы в меру возможности помогаем смолянам в том, в чем они нуждаются».