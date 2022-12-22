Москва, 22 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Российской промышленности еще далеко до того, чтобы она смогла восполнить потребности армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Дениса Мантурова о том, что график производства продукции для СВО сформирован до 2025 года.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Российскую экономику пока не удалось перестроить под нужды ВС и СВО, — констатировал он. — Это понятно. Военные эксперты говорят, что по целым секторам вооружений у нас есть проблемы. Например, они жалуются на проблемы с бетонобойными бомбами, высокоточным вооружением среднего радиуса действия. Целый ряд секторов военной экономики не обеспечивает нужного объема производства. С экипировкой та же самая история. Да, российская военная промышленность загружена заказами, но не значит, что того, что они производят, достаточно. Известно, что большую часть экипировки пришлось закупать за границей. Да, сделано уже много. Но для того, чтобы российская промышленность сумела восполнить потребности армии, до этого еще далеко», — сказал Зубец.

Еще более категорично о ситуации высказался депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

«Если бы российская экономика перестроилась под нужды ВС и СВО, тогда волонтерам и гражданам не пришлось бы самим экипировать военнослужащих, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Не нужно было бы тогда губернаторам организовывать централизованные закупки одежды и всего остального. И не кричали бы тогда на официальных телеканалах о том, что государство может не заниматься производством беспилотников для воюющей армии, и граждане должны закупать их за свой счет. Так что перестройки не произошло. Для того чтобы перестройка произошла, нужен общедоступный кредит, ограничение финансовых спекуляций и произвола монополий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил о необходимости увеличения выпуска ряда изделий, которые производит оборонно-промышленный комплекс страны.