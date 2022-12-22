Москва, 22 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге старшего лейтенанта Нарана Ангарикова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, офицер поддерживал бесперебойную работу линии связи в интересах батальонной тактической группы. Во время одного из боев были выведены из строя ретрансляторы и повреждены крепления антенны.

Несмотря на непрерывный артиллерийско-миномётный огонь, Ангариков вместе с личным составом выдвинулся устранять повреждения. После восстановления работоспособности антенны старший лейтенант заново отрегулировал радиостанцию и обеспечил связь между подразделениями и командованием.

В ведомстве отметили, что благодаря отважным и решительным действиям военнослужащих удалось своевременно передать координаты огневых точек противника, а также уничтожить военную технику и скопление живой силы.