В Госдуме готовы узаконить рейтинги таксистов
В Госдуме готовы узаконить рейтинги таксистов и объяснили проблемы с детскими креслами
Москва, 22 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Вводить рейтинг такси по наличию детских кресел в Госдуме считают преждевременным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова предложила установить обязанность для службы заказа такси составлять личный рейтинг водителей, а также об обязанности предоставления в региональный рейтинг легковых такси сведений о наличии детских кресел.
В профильном комитете Госдумы по транспорту предложение вести персональный рейтинг водителей такси отвергли.
«Рейтинг пока ведут службы заказа на добровольном начале. Дальше отрабатываем год-полтора и смотрим. Если это действительно будут замечания и всё остальное, мы будем к нему подходить. Но мы не можем сейчас по персональным данным, по каждому водителю выставлять рейтинг, там 1, 2, 3-й класс или что-то. Пусть начинает работать (закон о — ред.) такси, а дальше мы начнем смотреть», — сказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).
Говоря о детских креслах, парламентарий напомнил, что существует пять наименований удерживающих устройств.
«Когда вы в службе заказа такси заказываете, а у нас 95% заказов идет через службу заказа, то вы сразу говорите, какой ребенок, возраст и всё. И вы получаете машину с тем уже удерживающим устройством, которое ему необходимо. Мы не можем в легковой машине сразу везти пять (в багажнике) детских удерживающих устройств», — пояснил Москвичёв.
В Госдуме неоднократно обращали внимание на проблемы вызова такси для пассажиров с младенцами.