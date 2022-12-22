Москва, 22 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Вводить рейтинг такси по наличию детских кресел в Госдуме считают преждевременным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова предложила установить обязанность для службы заказа такси составлять личный рейтинг водителей, а также об обязанности предоставления в региональный рейтинг легковых такси сведений о наличии детских кресел.

В профильном комитете Госдумы по транспорту предложение вести персональный рейтинг водителей такси отвергли.

«Рейтинг пока ведут службы заказа на добровольном начале. Дальше отрабатываем год-полтора и смотрим. Если это действительно будут замечания и всё остальное, мы будем к нему подходить. Но мы не можем сейчас по персональным данным, по каждому водителю выставлять рейтинг, там 1, 2, 3-й класс или что-то. Пусть начинает работать (закон о — ред.) такси, а дальше мы начнем смотреть», — сказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Говоря о детских креслах, парламентарий напомнил, что существует пять наименований удерживающих устройств.

«Когда вы в службе заказа такси заказываете, а у нас 95% заказов идет через службу заказа, то вы сразу говорите, какой ребенок, возраст и всё. И вы получаете машину с тем уже удерживающим устройством, которое ему необходимо. Мы не можем в легковой машине сразу везти пять (в багажнике) детских удерживающих устройств», — пояснил Москвичёв.

В Госдуме неоднократно обращали внимание на проблемы вызова такси для пассажиров с младенцами.