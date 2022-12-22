Москва, 22 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о такси, требованиях к водителям и компенсациях пассажирам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Регламентируется внешний вид автомобилей такси и предусматривается создание трех региональных реестров, в которых будет содержаться информация о службах заказа такси, перевозчиках и самих автомобилях, использующихся для перевозок пассажиров и багажа.

Не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления. К таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и ряд других.

Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП. Однако от них потребуется дополнительная страховка.

В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

«Если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страхования компания. Таким образом будет сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке», — пояснил автор поправок депутат Госдумы Александр Толмачёв («Единая Россия»).

При этом и самозанятые, и службы заказа такси будут страховать эти риски, таким образом потерпевшие точно получат причитающиеся выплаты за ущерб, заверили в Госдуме.

Кроме того, закон дает право регионам вводить аттестацию водителей такси на знание города.

«Для того чтобы порядок был, мы ввели аттестацию на знание городов и на всё остальное. Потому что сегодня едешь, и он смотрит всё по навигатору, даже в малых городах, и не понимает, какая это улица или что-то. Мы для этого сделали, дали право субъектам Российской Федерации», — отметил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).