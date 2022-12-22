Москва, 22 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Москве ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта. Об этом 22 декабря сообщает МЧС России.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

По данным Гидрометцентра России, 22 декабря в Москве пройдёт ледяной дождь, из-за чего возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения, затруднением движения транспорта, обрывом линий связи и электропередачи.

Водителям рекомендуется не выезжать на личном транспорте. А тем, кто уже за рулём, следует тщательно держать дистанцию, осторожно маневрировать, не превышать скорость, избегать обгонов. Кроме того, при спуске нельзя нажимать на педаль сцепления (в случае МКПП), а при управлении на скорости нужно плавно тормозить.

Спасатели рекомендуют пешеходам не выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом.