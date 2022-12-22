Донецк, 22 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что уже перестал считать количество покушений на свою жизнь. Об этом он заявил 22 декабря в эфире телеканала «Соловьев. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Да кто их уже считает. Реалии жизни уже», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он также добавил, что все под богом ходим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и еще несколько человек получили ранения в результате обстрела Донецка.

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