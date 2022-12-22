Красногорск, 22 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Подросток погиб в результате падения на него с крыши дома насыпи снега. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

По предварительной информации, вечером 21 декабря 2022 в городе Красногорске на 13-летнего школьника с крыши дома упала насыпь снега. В результате подросток получил несовместимые с жизнью травмы.

Уточняется, что сейчас прокуратура устанавливает причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными лицами.