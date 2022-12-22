Москва, 22 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Новый дизайн украинского флага, предложенный постпредом Украины в ООН Сергеем Кислицей, не удивил российский МИД. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова написала 22 декабря в своём телеграм-канале.

Сергей Кислица. twitter

Ранее Кислица опубликовал в Twitter изображение звёздно-полосатого флага США в цветах флага Украины — жёлтом и голубом. Картинку он сопроводил подписью: «Они будут вместе столько, сколько потребуется».

«То, о чём мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — с иронией написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом и раскритиковала большие траты для помощи Киеву. В связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон она повторила свои слова и назвала абсурдом выделение Украине «миллиардов долларов американских налогоплательщиков».

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